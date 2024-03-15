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На Дону выплату на третьего ребенка получили 3,5 тыс. семей в этом году

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За прошлый год в Ростовской области 18 тысяч семей получили такую выплату.

Новости Ростовской области

В Ростовской области более 3,5 тыс. донских семей получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. В прошлом году таких было 18 тысяч семей. Общая сумма средств составила более 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РО.

Общая сумма финансовой поддержки в рамках нацпроекта «Демография» в донском регионе за последние 5 лет составила 29,5 млрд рублей, сообщила и.о. министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Порядочная.

Семьи с доходами ниже величины прожиточного минимума, могут также, помимо регионального материнского капитала, получить пособие на ребенка, ежемесячную денежную выплату на детей 1-2 года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания.

Многодетным семьям без учета доходов предоставляются ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% платы за коммунальные услуги и оплаты твердого топлива.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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