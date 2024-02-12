На Дону возбудили уголовное дело за преследование девочек

Неизвестный зашел в подъезд за двумя 8-летними школьницами и схватил одну из них.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о совершении хулиганских действий в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Неизвестного мужчину обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, то есть, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам.

По данным следствия, днем 9 февраля неустановленный мужчина проследовал за двумя 8-летними девочками в подъезд жилого дома на ул. Брестской. Там он рукой схватил за лицо одну из девочек и оттолкнул. После этого мужчина скрылся с места происшествия. В сообщении следкома говорится, что в диалог с девочками мужчина не вступал, каких-либо требований не выдвигал.

Личность подозреваемого устанавливается, проводятся следственные действия.