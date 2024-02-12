Главная » Новости Ростовской области

На Дону возбудили уголовное дело за преследование девочек

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Неизвестный зашел в подъезд за двумя 8-летними школьницами и схватил одну из них.

Новости Ростовской области

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о совершении хулиганских действий в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Неизвестного мужчину обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, то есть, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам.

По данным следствия, днем 9 февраля неустановленный мужчина проследовал за двумя 8-летними девочками в подъезд жилого дома на ул. Брестской. Там он рукой схватил за лицо одну из девочек и оттолкнул. После этого мужчина скрылся с места происшествия. В сообщении следкома говорится, что в диалог с девочками мужчина не вступал, каких-либо требований не выдвигал.

Личность подозреваемого устанавливается, проводятся следственные действия.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #происшествия #Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика