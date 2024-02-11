В Ростове разыскивают педофила, напавшего на девочек

Публикации о неизвестном мужчине, который следил за двумя школьницами, появились в СМИ. 9 февраля, зайдя в подъезд дома на улице Брестской Ростова-на-Дону, педофил напал на несовершеннолетних.

Инцидент прокомментировали в донском главке.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним. Девочки закричали. Испугавшись крика, мужчина убежал, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Неизвестный объявлен в розыск.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, уточняется в сообщении.

Напомним, 7 февраля также в Ростове-на-Дону полицейские задержали педофила-рецидивиста, который преследовал двух девочек на улице Орбитальной.

Фото из архива «Таганрогской правды» (Анатолий Ивашов)