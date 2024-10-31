Главная » Новости Ростовской области

На Дону водитель легковушки врезался в здание и погиб

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

30 ноября в Ростовской области один человек погиб, а второй получил серьезные травмы после того, как машина врезалась в столб и здание магазина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла в девятом часу вечера в городе Миллерово на улице Российской. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сначала врезался в столб линии электропередач, а уже затем в здание магазина.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, а 32-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе Ростов-Таганрог перевернулась машина, пострадали четыре человека.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru