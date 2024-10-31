На Дону водитель легковушки врезался в здание и погиб

30 ноября в Ростовской области один человек погиб, а второй получил серьезные травмы после того, как машина врезалась в столб и здание магазина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в девятом часу вечера в городе Миллерово на улице Российской. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сначала врезался в столб линии электропередач, а уже затем в здание магазина.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, а 32-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе Ростов-Таганрог перевернулась машина, пострадали четыре человека.

Фото Госавтоинспекции РО