На Дону во время пожара погиб мужчина, второй находится в реанимации

В ночь на 4 мая в Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 36-летний мужчина, второй с ожогами различной степени тяжести находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в хуторе Ломовцев Цимлянского района. На улице Свободы загорелся частный дом. На место происшествия выезжали семь сотрудников МЧС России, добровольцы, а также две спецмашиы. Огонь распространился на площади 42 квадратных метров.

Пожарные спасли из горящего здания 58-летнего мужчину, который с ожогами был госпитализирован. Второго жильца, 36-летнего мужчину, к сожалению, спасти не удалось. При тушении огня было обнаружено его тело.

По версии дознавателя МЧС России, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём во время приготовления пищи.

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Фото ГУ МЧС по РО