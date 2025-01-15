В Ростовской области суд вынес приговор 65-летнему жителю Мартыновского района, который пьяным сел за руль и насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в октябре прошлого года фигурант, не имея права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и совершил наезд на женщину-пешехода. А затем покинул место ДТП. От полученных травм женщина скончалась.
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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Фото rostov.sledcom.ru
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