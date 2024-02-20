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На Дону в творожной продукции обнаружили запрещенный фермент

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Инспекторы управления Россельхознадзора по Ростовской области в рамках мониторинга обнаружили запрещенный к использованию фермент в образце творога с массовой долей жира 9%. Продукт был произведен в донском регионе.

Новости Ростовской области

При проведении исследований в указанном образце творожной продукции было обнаружено содержание микробной трансглутаминазы, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты Россельхознадзора отметили, что в пищевой промышленности этот фермент незаконно используется в качестве пищевого ингредиента для связывания белков, улучшения текстуры пищи или создания новых продуктов.

Микробная трансглутаминаза также используется в производстве сыра, творога, йогурта и мороженого. Однако в Приложении 26 к техническому регламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» этот фермент отсутствует.

Безопасность использования трансглутаминазы не доказана, поэтому ее содержание должно строго контролироваться, — отмечается в сообщении.

В отношении исследованной продукции и ее производителя будет принято решении в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что из Ростовской области в Абхазию отправлено более 11 тонн молока.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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