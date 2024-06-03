На Дону в течение 10 дней будут ловить водителей с неоплаченными штрафами

Операцию «Должник» проводит ГИБДД совместно с судебными приставами.

С 3 по 13 июня на территории Ростовской области будут проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

В течение 10 дней ее участники — сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов — будут выявлять и применять меры реагирования к водителям, имеющим значительное количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В Госавтоинспекции сообщили, что цель мероприятия — обеспечение «принципа неотвратимости наказания» лиц, злостно уклоняющихся от уплаты наложенных на них штрафов.

Операция пройдет на всей территории Ростовской области. Перед ее началом с использованием комплексов автоматической фиксации «Паутина» были проанализированы и установлены «маршруты передвижения или места нахождения транспортных средств должников».

Фото: Госавтоинспекция РО