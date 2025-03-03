На Дону в смертельном ДТП на трассе разбился 23-летний водитель

2 марта в Ростовской области во время аварии на трассе насмерть разбился водитель иномарки. Водитель второй машины был госпитализирован. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около пяти часов утра на 10 км автодороги Новочеркасск – Багаевская. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля LADA Priora нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 73-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Aveo скончался до приезда скорой помощи. А водитель LADA Priora с телесными повреждениями был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростове иномарка с выключенными фарами пыталась скрыться от полиции и врезалась в автобус.

Фото Госавтоинспекции РО