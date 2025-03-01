В Ростове иномарка с выключенными фарами пыталась скрыться от полиции и врезалась в автобус

ДТП произошло в районе перекрестка Буденновский — Красноармейская.

1 марта в Ростове автомобиль Toyota Camry, который преследовали полицейские, врезался в рейсовый автобус № 82. Автобус двигался без пассажиров. Подробности аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ходе патрулирования улиц донской столицы внимание экипажа сотрудников Госавтоинспекции привлекла иномарка, которая ехала по проспекту Буденновскому без фар ближнего света. Полицейские включили проблесковые маячки и подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться.

Итогом «побега» стала авария — около 5 часов утра на регулируемом перекрестке в районе дома № 58 на проспекте Буденновском автомобиль Toyota Camry врезался в автобус Yutong Маршрут № 82 (Главный железнодорожный вокзал — Микрорайон «Александровка») под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали и доставлены в больницу 19-летние молодые люди — водитель иномарки и его пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО