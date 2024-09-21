На Дону в поезде дальнего следования задержали пьяного неадеквата

Инцидент произошел в районе Сальска в пассажирском поезде сообщением «Саратов — Имеретинский Курорт».

34-летний мужчина — житель города Энгельс Саратовской области — в пути следования употреблял спиртное, на замечания проводника вагона не реагировал. В состоянии опьянения выражался нецензурной бранью, мешал проезду других пассажиров. Начальнику поезда пришлось обратиться в полицию.

«Прибывшие в вагон поезда транспортные полицейские Сальского ЛОВД задержали гражданина, провели с ним профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта. В соответствии с действующим законодательством в отношении пассажира составлен протокол об административных правонарушениях», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Дебоширу грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Фото из архива «Таганрогской правды»