На Дону в наступившем году будет построено пять новых школ

Работы по всем объектам ведутся в соответствии с графиком.

В 2025 году в Ростовской области продолжится расширение сети средних образовательных учреждений — будет построено 5 новых школ общей вместимостью 4280 мест. Об этом сообщает министерство строительства региона.

Работы на объектах ведутся в соответствии с установленным графиком. Одна из школ будет возведена в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», говорится в сообщении.

В прошлом году в Ростовской области в эксплуатацию было введено 6 школ.

Фото: Telegram-канал министерства строительства РО