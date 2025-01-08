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На Дону в наступившем году будет построено пять новых школ

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Работы по всем объектам ведутся в соответствии с графиком.

Новости Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области продолжится расширение сети средних образовательных учреждений — будет построено 5 новых школ общей вместимостью 4280 мест. Об этом сообщает министерство строительства региона.

Работы на объектах ведутся в соответствии с установленным графиком. Одна из школ будет возведена в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», говорится в сообщении.

В прошлом году в Ростовской области в эксплуатацию было введено 6 школ.

Фото: Telegram-канал министерства строительства РО

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новости Ростовская область строительство школы
Таганрогская правда
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