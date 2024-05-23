На Дону в мае началась подготовка к отопительному сезону 2024-2025 годов

О старте подготовки к прохождению предстоящего отопительного сезона сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

Подготовка уже находится в активной стадии. Это отдельная задача, которая дает оценку произошедших в течение прошлого отопительного периода событий и учитывает все слабые места в работе систем жизнеобеспечения региона, — отметил министр.

Глава донского МинЖКХ подчеркнул, что в Ростовской области реализуется 19 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на общую сумму 3,3 млрд рублей. Программы предусматривают строительство, реконструкцию, модернизацию 39 котельных и 24,8 км тепловых сетей.

Все это также положительно повлияет на безаварийное прохождение отопительного сезона, — считает Сергей Сизиков.

В МинЖКХ РО уже представлены планы мероприятий с указанием конкретных сроков проведения работ по подготовке систем теплоснабжения. Согласован и направлен в адрес глав администраций график проверок к отопительному периоду 2024-2025 годов. Проверки продлятся до начала сентября. Запланировано проверить 72 теплоснабжающие организации в 49 муниципальных образованиях. В каждом муниципалитете созданы штабы по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Муниципальным властям необходимо обеспечить контроль за взаимодействием служб жизнеобеспечения и управляющих организаций в случае аварий на водо- и теплосетях. Необходимо информировать население о проведении ремонтных работ. А также о причинах и сроках устранения аварий, — подчеркнул Сергей Сизиков.

Первое в этом году зональное совещание по подготовке к отопительному периоду проведено 17 мая в Цимлянске. Там ситуацию обсудили представители Госжилинспекции, отраслевых министерств соцсферы, администраций близлежащих районов и Волгодонска.

Контроль за ситуацией осуществляется в рамках заседания межведомственного штаба по мониторингу, контролю за подготовкой и прохождением отопительного периода на территории Ростовской области с участием Северо-Кавказского управления Ростехнадзора и прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время подготовительные работы начали и энергетики. Их задача — подготовить объекты электроснабжения к наступлению холодов. Все объекты генерации обеспечат топливом выше нормативов. Кроме того, на случай непредвиденных погодных условий к работе будут готовы более 70 генераторов повышенной мощности, сообщается на портале донского правительства.

Фото donland.ru