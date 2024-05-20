На Дону в квартире многоэтажки начался пожар по время приготовления пищи

Хозяйка квартиры попала в реанимацию.

В городе Азове сегодня случился пожар, в котором сильные ожоги получила 58-летняя женщина, сообщает МЧС по региону.

Огонь, предположительно, вспыхнул во время приготовления пищи в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Кондаурова. Огнем повреждено 20 квадратных метров площади. Огнеборцы МЧС России с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 8 человек, 4 из которых дети. С огнём боролись 24 специалиста и 6 единиц техники, информирует ведомство.

При пожаре сильно пострадала женщина, сейчас она с ожогами находится в реанимации. Инспекторы Госпожнадзора выясняют обстоятельства ЧП.

Фото: скрин видео МЧС РФ