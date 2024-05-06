На Дону в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и трое пассажиров

16-летний парень на Opel Astra не справился с управлением и врезался в дерево.

В Ростовской области накануне, в воскресенье, произошло ДТП, в ходе которого пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

По сведениям ГИБДД региона, на автодороге в Константиновского районе Ростовской области, несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем Opel Astrа, «не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево».

В больницу были доставлены сам водитель и его трое пассажиров — мальчики 14, 15 и 16 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося. В частности, каким образом у парня, которые вел иномарку, оказались ключи от автомобиля.

Фото Анатолия Ивашова