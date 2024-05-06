Главная » Новости Ростовской области

На Дону в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и трое пассажиров

На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

16-летний парень на Opel Astra не справился с управлением и врезался в дерево.

Новости Ростовской области

В Ростовской области накануне, в воскресенье, произошло ДТП, в ходе которого пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

По сведениям ГИБДД региона, на автодороге в Константиновского районе Ростовской области, несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем Opel Astrа, «не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево».

В больницу были доставлены сам водитель и его трое пассажиров — мальчики 14, 15 и 16 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося. В частности, каким образом у парня, которые вел иномарку, оказались ключи от автомобиля.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru