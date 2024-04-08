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На Дону 76-летняя женщина-водитель и двое ее пожилых пассажирок погибли

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Пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в понедельник, 8 апреля, произошла смертельная авария, которая унесла жизни троих пожилых женщин.

В селе Песчанокопское, на ул. Ленской, 76-летняя автоледи, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги вправо с последующим наездом на дерево, сообщает Госавтоинспекция по региону.

В результате ДТП погибла сама водитель, а также две женщины в возрасте 76 и 72 лет, которые находились в салоне автомобиля. Еще одна пожилая пассажирка 73 лет получила многочисленные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО

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Таганрогская правда
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