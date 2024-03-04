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На Дону в дни выборов президента в охране порядка задействуют более 5 тыс. человек

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Кроме полицейских это будут казаки и сотрудники охранных предприятий.

Новости Ростовской области

В ходе заседания оперативного штаба в ГУ МВД Ростовской области шла речь о готовности полиции региона к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

В частности, было заявлено, что непосредственно в период голосования, с 15 по 17 марта, на охрану общественного порядка ежедневно планируется задействовать более пяти тысяч человек. Кроме полицейских это будут представители казачьих, народных дружин и частных охранных предприятий.

Принявший участие в заседании оперштаба замглавы региона Михаил Корнеев поставил задачу муниципалитетам устранить ранее выявленные недостатки на избирательных участках. Речь идет о дооборудовании некоторых помещений кнопками тревожной сигнализацией, телефонной связью, сейфами для документации, бесперебойными источниками питания и видеонаблюдением. Указанные недостатки должны быть устранены в срок до 13 марта.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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