На Дону в дни выборов будет работать Центр общественного наблюдения

В Ростовской области в дни голосования на выборах Президента РФ 15-17 марта будет работать Центр общественного наблюдения.

Он будет находится в Ростове на улице Левобережной, 2 Б (стадион «Ростов Арена»). Соответствующее положение и регламент работы центра были утверждены на заседании Совета Общественной палаты Ростовской области.

Участвовать в работе Центра могут заинтересованные граждане старше 18 лет. Для этого нужно заполнить форму заявки и форму согласия на использование персональных данных, а затем отправить из на электронную почту в Общественную палату Ростовской области – aoprost@donland.ru.

О работе центра и форме заявок можно узнать здесь.

Иллюстрация op-don.ru