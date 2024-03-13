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На Дону в дни выборов будет работать Центр общественного наблюдения

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В Ростовской области в дни голосования на выборах Президента РФ 15-17 марта будет работать Центр общественного наблюдения.

Новости Ростовской области

Он будет находится в Ростове на улице Левобережной, 2 Б (стадион «Ростов Арена»). Соответствующее положение и регламент работы центра были утверждены на заседании Совета Общественной палаты Ростовской области.

Участвовать в работе Центра могут заинтересованные граждане старше 18 лет. Для этого нужно заполнить форму заявки и форму согласия на использование персональных данных, а затем отправить из на электронную почту в Общественную палату Ростовской области – aoprost@donland.ru.

О работе центра и форме заявок можно узнать здесь.

Иллюстрация op-don.ru

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выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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