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На Дону в 2025 году будет применен особый порядок приема студентов в колледжи

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Приоритет будет за абитуриентами, заключившими целевой договор с предприятиями.

#Образование

В Госдуме РФ состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров. Его провела депутат от Ростовской области, заместитель председателя нижней палаты парламента Виктория Абрамченко.

Ростовская область вошла в список пилотных регионов, в которых в текущем году будет применен особый порядок приема в учебные учреждения среднего профессионального образования (СПО).

Приоритет при поступлении в техникумы и колледжи по рабочим профессиям получат те абитуриенты, кто завершит основное общее образование на территории донского региона и заключит договор о целевом обучении с предприятиями, испытывающими потребность в рабочих кадрах, сообщили в правительстве донского региона.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в последние годы престиж системы СПО значительно возрос. По официальным данным, 60% школьников выбирают обучение в техникумах и колледжах, многие – по программам федерального проекта «Профессионалитет».

«Первый выпуск «Профессионалитета» состоится в июле этого года. Но уже сейчас мы можем с уверенностью говорить, что ребята, обучающиеся в кластерах, получат гарантированное трудоустройство», – отметил Гуськов.

В Ростовской области создано три кластера федерального проекта: железнодорожный транспорт, строительство и металлургия. Ежегодный прием студентов здесь составляет около тысячи человек.

Всего в донскую систему СПО входит 142 учебные организации, в которых ведется подготовка по 200 профессиям и специальностям.

Основные направления подготовки отвечают потребностям региональной экономики: сельское хозяйство, промышленность, строительство, машиностроение и металлургия, а также педагогическое и сервисное направление, уточнили в правительстве региона.

Фото: Изображение от gpointstudio на Freepik

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Таганрогская правда
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