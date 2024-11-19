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На Дону ужесточат контроль за выполнением нацпроектов

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18 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел профильное совещание, на котором обсуждались вопросы, касающиеся нарушений при реализации национальных и региональных проектов.

Новости Ростовской области

Как сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков, основные нарушения связаны с неисполнением бюджетного законодательства и низким уровнем освоения выделенных средств. В частности, при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В число объектов-долгостроев попали парк «Дружба» в Ростове, парк в поселке Двуречье и бульвар в Волгодонске.

Со своей стороны главы муниципалитетов пожаловались на  недобросовестных подрядчиков — на некоторых объектах их приходилось менять дважды, расторгая договоры. Но при этом представители муниципалитетов заверили врио губернатора, что учли ошибки и готовы закончить незавершенное в 2025 году.

Юрий Слюсарь напомнил, что объекты по нацпроектам строятся при участии федеральных средств, и в случае неосвоения денег в срок их придётся вернуть в федеральный бюджет.

«Наши деньги мы, понятно, переносим – региональные, муниципальные – с этого года на тот, с того на этот. Но федеральные субсидии, к сожалению, все в 24.00 31 декабря, как карета, превратятся в тыкву», — подчеркнул он.

И потребовал завершить работы на объектах благоустройства, где задействованы федеральные средства. А также поручил исполнить федеральные требования и подключить ответственных сотрудников контрольно-надзорных органов к системам «Электронный бюджет» и «Управление».

Фото donland.ru

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нацпроекты новости Ростовская область совещание Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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