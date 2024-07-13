На Дону уже собрано 7 млн тонн зерна

В некоторых районах Ростовской области уборочная кампания выходит на финишную прямую.

Хозяйствами региона убрано более 2,1 млн гектаров, что составляет почти 67% от общих уборочных площадей, сообщается на портале донского правительства.

«Аграрии Ростовской области уже собрали свыше 7 млн тонн 7 млн 350 тысяч тонн зерновых при средней урожайности почти в 34 ц/га, — сообщил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. – Более 6,7 млн составляет озимая пшеница».

В ряде южных и восточных районов области собрали урожай с 90% полей. При этом на севере есть районы, где убрано менее 40% площадей.

По данным донского минсельхозпрода, завершил уборку ранних зерновых и зернобобовых культур Егорлыкский район, собравший 285 тысяч тонн с площади 67,2 тысячи гектаров при средней урожайности 42,4 ц/га. Более 90% площадей обмолочено в Октябрьском, Мясниковском и Азовском районах.

«Некоторые предприятия, несмотря на сложные в этом году погодные условия, смогли добиться высокой урожайности, — подчеркнул Константин Рачаловский. — Так, хлеборобы колхоза имени С.Г. Шаумяна Мясниковского района с более 5,5 тысячи гектаров собрали 31,8 тысячи тонн зерна при средней урожайности 57,5 ц/га».

В целом в этом году аграриям Ростовской области предстоит убирать около 3 млн 250 тысяч га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Фото: donland.ru