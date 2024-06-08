На Дону увеличат производство мяса индейки и утки

ГК «Дамате» планирует нарастить мощности по производству мяса индейки до 120 тысяч тонн в год, мяса утки – до 38 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 20 млрд рублей. На предприятиях будет создано 350 новых рабочих мест.

Речь о расширении инвестпроектов по производству в Ростовской области мяса индейки и утки шла на ПМЭФ-2024. Планы по развитию ГК «Дамате» обсудили губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров группы компаний Наум Бабаев, сообщается на портале донского правительства.

Отмечается, что за четыре года «Дамате» проведет модернизацию производства, нарастит мощности по выращиванию индейки и утки.

В планах «Дамате» на ближайшее время – продолжить реализацию проектов в Ростовской области и обеспечить стабильную работу предприятий с увеличением объемов производства мяса индейки и утки, – сказал Наум Бабаев.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона продолжит оказывать поддержку группе компаний «Дамате».

Вопрос переработки мяса птицы важен для обеспечения продовольственной безопасности Дона. Мы продолжим субсидировать закупки кормов, чтобы компания могла нарастить объемы производства. В региональном бюджете предусмотрено на это 600 млн рублей на 2024 год и по 300 млн рублей на 2025-2026 годы, – сообщил Василий Голубев.

Для справки

На территории Ростовской области в ГК «Дамате» входят ООО «Индюшкин двор» (выращивание индейки) и ООО «Новые утиные фермы» (выращивание утки). По данным на начало мая текущего года, предприятия произвели индейки в живом весе – 25 тысяч тонн, утки в живом весе – 6,6 тысячи тонн.

Ранее мы сообщали, что «Вайлдберриз» построит в Ростовской области распределительный центр за 11,5 млрд рублей

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