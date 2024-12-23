На Дону уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом почти на 20% ниже эпидпорога

Прививки сделали около 60% населения.

В Ростовской области за минувшую неделю зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Показатель на 10 тысяч населения составил 25,8, что ниже эпидемического порога на 18,9%, пояснили в ведомстве.

Неделю назад эти показатели были 11 тыс. заболевших, и уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,6%.

По данным Роспотребнадзора по региону, привито против гриппа 57,4 % от численности населения области. В начале прошлой недели этот показатель был 56,9%.

Дончанам напомнили о мерах профилактики при ОРВИ и гриппе: после каждой поездки в общественном транспорте дома необходимо тщательно вымыть руки, до этого не прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа, избегать мест скопления людей, при недомогании использовать маску.

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