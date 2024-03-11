На Дону уровень заболеваемости гриппом снизился почти вдвое

Случаев ОРВИ стало на 22% меньше.

В Ростовской области на минувшей неделе наблюдалось снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в области зарегистрировано 14,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ — это на 22,5% ниже уровня показателя предыдущей недели. Среди заболевших 48,9% составляют дети до 14 лет.

Еще больше снизился уровень заболеваемости гриппом — на 40,5% Все заболевшие не привиты сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве по-прежнему напоминают, что самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Родителям настоятельно рекомендуют не отправлять детей с признаками гриппа и ОРВИ в детские и учебные учреждения.

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