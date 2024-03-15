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На Дону участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать государственные музеи

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Кроме того, они могут ходить на концерты и в театры по льготным билетам.

Новости Ростовской области

На Дону участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать государственные музеи
Кроме того, они могут ходить на концерты и в театры по льготным билетам.

Постановление, касающееся порядка предоставления льгот на посещения государственных организаций культуры в Ростовской области подписал губернатор региона Василий Голубев. Все участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатное посещение государственных музеев. Речь идет обо всех категориях военнослужащих: мобилизованных, контрактниках и добровольцах, сообщает пресс-служба правительства РО.

Также эта категория граждан может воспользоваться льготой при посещении платных мероприятий в государственных театральных и концертных организациях.

Кроме участников СВО и членов их семей в Ростовской области бесплатно посетить музеи также могут школьники, студенты вузов, Герои Советского Союза, Герои РФ или полные кавалеры ордена Славы, несовершеннолетние лица, многодетные семьи, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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