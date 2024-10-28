На Дону участники нацпроекта «Производительность труда» увеличивают объемы производства

Итоги работы по нацпроекту «Производительность труда» за первые шесть месяцев его реализации подвели предприятия Ростовской области, вступившие в проект в феврале 2024 года.

На каждом предприятии был определен производственный поток для внедрения инструментов бережливого производства. Рабочие группы совместно с экспертами Регионального центра компетенций, который выступает оператором нацпроекта, показали, как новшества влияют на производительность — снижение запасов в потоке, уменьшение времени протекания процессов и рост выработки.

Так, за первое полугодие реализации нацпроекта ООО «Агрохолод» — производитель быстрозамороженных овощей и фруктов — на 15% увеличил выработку в потоке производства и фасовки овощной смеси. Изготовитель упаковки ООО «Главупак» стал производить больше пакетов для бакалейной продукции – с 2928 до 5500 штук на одного человека в час.

ООО «Фортис» оптимизировал выпуск светильников «Альфа 3» и стал производить 182 штуки в смену вместо 173 на начало реализации проекта. В ООО «Строитель» нарастили производство металлоконструкций с 3 до 4 тонн за смену.

Тиражирование результатов нацпроекта компании продолжат самостоятельное на других участках производства в течение следующих 2,5 лет.

Напомним, с 2019 года в рамках нацпроекта «Производительность труда» обучение инструментам бережливого производства прошли около 4500 сотрудников донских предприятий.

По материалам ИА «ДОН 24», фото из архива (donland.ru)