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На Дону у пенсионера конфисковали автомобиль за повторную езду без прав

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Нарушитель также приговорен к обязательным работам.

Новости Ростовской области

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении 67-летнего местного жителя. Он привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем без прав (ч. 1 ст. 264.3 УК РФ). Ранее он уже был наказан административно за аналогичное деяние.

Суд приговорил пенсионера к наказанию в виде 90 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 8 месяцев.

Автомобиль, принадлежащий мужчине, конфискован и обращен в доход государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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