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На Дону три человека погибли на пожарах за неделю

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Спасатели Ростовской области подвели итоги минувших семи дней.

Новости Ростовской области

В течение прошлой недели в донском регионе пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение пожаров 62 раза. В огне погибли трое человек, четверо — спасены, сообщает МЧС по Ростовской области.

Кроме того, донские спасатели на прошлой неделе 12 раз принимали участие в аварийно-спасательных работах после ДТП 12 раз. Оказана помощь в 8 случаях, спасены 7 человек, говорится в сообщении.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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