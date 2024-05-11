На Дону три тысячи уток выпустили в Веселовское водохранилище

В Ростовской области в Веселовское водохранилище было выпущено три тысячи особей утки-кряквы, сообщает официальный портал донского правительства.

Выпуск птицы проводили работники охотхозяйства «Аргамак-Р» совместно с ростовским областным отделением Русского географического общества, ассоциацией «Живая природа степи» и при поддержке регионального Минприроды.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, благодаря компенсационному подходу в вопросе ведения охотохозяйственной деятельности за последние годы в донском регионе отмечено увеличение охотресурсов, в том числе водоплавающей дичи.

Напомним, в прошлом году в естественную среду обитания было выпущено почти 15 тысяч животных и птиц, наибольшую их часть составили утки-кряквы – 11 тысяч особей.

Фото donland.ru