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На Дону темпы переселения из аварийного жилья хотят увеличить в полтора раза

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В Ростовской области необходимо в полтора раза увеличить темпы переселения из аварийного жилья. Об этом заявил глава донского региона Василий Голубев сегодня, 18 апреля, во время отчета о работе правительства перед депутатами Заксобрания.

Новости Ростовской области

Он отметил, что в минувшем году приоритетом работы правительства области оставались строительство жилья и улучшение жилищных условий населения. А показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению 8255 человек из аварийного фонда площадью 150 тысяч квадратных метров достигнуты. Однако, этого недостаточно.

Надо искать новые решения. На уровне региона и во взаимодействии с федеральными органами власти. Почти на два года смещаем сроки влево, то есть ускоряемся. Сейчас надо провести ревизию того, что имеем, и скорректировать последовательность действий, — сказал Василий Голубев.

Уже в этом году будет увеличена площадь расселяемого за год аварийного жилья на 44 процента, а число переселенных семей – на 59 процентов.

По итогам минувшего года было сдано 2 млн 963 тысячи квадратных метров жилья — 102,2% плана. С помощью господдержки свои жилищные условия улучшила 121 тысяча семей. Расселено 785 семей, план 2024 год – 1252 семьи.

Фото donland.ru

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аварийное жилье новости Ростовская область
Таганрогская правда
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