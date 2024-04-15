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На Дону существенно выросло число плановых стентирований коронарных сосудов

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Сложные рентгенэндоваскулярные процедуры, направленные на предотвращение сосудистых катастроф, доступны в Таганроге, Азове, Волгодонске, Сальске, Батайске, Каменске-Шахтинском.

#Здоровье

В Ростовской области региональная система оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения меняется в сторону увеличения плановых рентгенэндоваскулярных операций, а значит – снижения количества неблагоприятных исходов от внезапных сосудистых катастроф.
Так, на 100 тысяч жителей на Дону сегодня проводится более 220 стентирований коронарных сосудов, что позволяет заявлять о лидирующих позициях по данному направлению в Южном федеральном округе. Такие данные были озвучены на прошедшей в донской столице межрегиональной научно-практической конференции «Инфаркт. Инсульт. Весенняя школа», сообщает правительство региона.

За год в Ростовской области число плановых стентирований коронарных сосудов выросло на одну тысячу, что предупреждать острые состояния при болезнях системы кровообращения, подчеркнул главный кардиолог Ростовской области и ЮФО, директор Регионального сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы Алексей Хрипун.

Существенный прогресс достигнут благодаря развитию в Ростовской области сети специализированных сосудистых отделений. На старте федеральной сосудистой программы в 2009 году в области работал только один ангиограф, а сейчас сложные рентгенэндоваскулярные процедуры, и прежде всего стентирование, доступны в Азове, Волгодонске, Таганроге, Сальске, Батайске, Каменске-Шахтинском, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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