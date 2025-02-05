На Дону судебные приставы вернули в бюджет 1,5 млн платежей

Почти 1,5 млн платежей вернули в бюджет судебные приставы Дона. Большая часть взысканных денежных средств – налоговые долги.

Так, Специализированный отдел судебных приставов по Ростовской области подводит итоги работы за 2024 год.

Благодаря работе специалистов была взыскана сумма в 41 миллион рублей по уголовным штрафам коррупционной направленности. Также 34 гражданина в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами, необходимыми по медицинским показаниям.

За прошлый год Специализированным отделом было возбуждено около двух тысяч исполнительных производств неимущественного характера. Еще исполнено 35 решений суда о сносе расселенных аварийных домов и более 200 решений для обеспечения безопасности на объектах образования.