На Дону суда «Валдай» не будут возить пассажиров до 27 апреля

Только с 27 апреля в Ростовской области возобновятся перевозки судами на подводных крыльях «Валдай» между донской столицей и Азовом.

Как сообщили в региональном пресс-центре со ссылкой на СПК «Дон», 15 и 16 апреля речные суда «Валдай» не выходили на маршруты в связи с неблагоприятными погодными условиями — порывами ветра, нагонной волной.

А сегодня, 17 апреля, суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента. С 27 апреля регулярные перевозки возобновятся.

Напомним, что по информации регионального Минтранса, суда отправляются из Ростова с причала № 27 в 7.10, 10.00, 15.00 и 18.20. Из Азова — в 8.30, 11.50, 16.15 и 19.30.

Фото mindortrans.donland.ru