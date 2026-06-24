Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали о секретах здорового урожая

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области предупреждают: получить стабильно высокий урожай и сохранить плодородие почв можно только при комплексном и научно обоснованном подходе к агротехнологиям.

Игнорирование базовых правил, по их мнению, неизбежно ухудшает фитосанитарную обстановку на полях.

В числе главных факторов риска эксперты называют нарушение севооборотов и чрезмерное насыщение посевных площадей одной культурой, а также ошибки при работе с растительными остатками после уборки урожая.

«Такие упущения создают идеальную среду для накопления вредных организмов, стремительного развития опасных заболеваний растений и взрывного роста численности сорняков», — отмечают в ведомстве.

Чтобы минимизировать эти риски, огородникам и аграриям рекомендуют соблюдать научно обоснованные севообороты, учитывать влияние культур-предшественников при планировании посадок, своевременно управлять растительными остатками и регулярно мониторить состояние посевов на всех этапах вегетации.

Как подчеркивают специалисты, грамотно выстроенная система земледелия не только снижает фитосанитарные риски, но и повышает общую эффективность производства, сохраняя главный ресурс — потенциал почв.

Фото предоставлено Россельхозцентром по Ростовской области