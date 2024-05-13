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На Дону суд взыскал с зернового терминала 656 тысяч рублей

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Арбитражный суд Ростовской области взыскал с зернового терминала более 656 тысяч рублей за загрязнение реки Дон, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

#Экология

В ведомстве пояснили, что еще в июне 2022 года в Азове у причала ООО «Азово-Донской зерновой терминал» грузили пшеницу на теплоход «Капитан Иван Викулов». Во время погрузки зерновая пыль осела в акваторию реки Дон.

Специалисты Росприроднадзора выехали на место, после чего подсчитали размер вреда, нанесенного водному объекту, и направили требование о добровольной оплате, которое нарушитель проигнорировал.

Управление обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Ростовской области, который по результатам рассмотрения дела постановил взыскать с ООО «Азово-Донской зерновой терминал» в доход федерального бюджета сумму вреда, причиненному водному объекту, в размере 656 182,63 рублей, — пишет источник.

Фото rpn.gov.ru

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Таганрогская правда
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