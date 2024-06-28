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На Дону суд арестовал не поделивших земельный участок фермеров

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В Ростовской области суд арестовал фермеров, у которых 26 июня возник конфликт из-за земельного участка, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел в поселке Подгорном Ремонтненского района. Причиной конфликта стало использование земельного участка, спор о принадлежности которого рассматривался 2 года в судебном порядке и недавно завершился решением суда, определившим собственника.  Однако не согласный с этим решением участник спора продолжил использование участка.

К месту конфликта оперативно выехали представители правоохранительных органов и начали проверку.

«За неповиновение законным  требованиям сотрудников полиции, Ремонтненским районным судом  восемь человек признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.19.3 КоАП  РФ и им назначено административное наказание в виде административного ареста сроком от 9 до 12 суток», — пишет источник.

Уточнятся, что пока решение суда не вступило в законную силу.

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Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Ростовская область
Таганрогская правда
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