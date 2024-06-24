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На Дону стартует приём заявок на конкурс «Сильно Сказано!»

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В Ростовской области стартовал прием заявок на участие в ежегодном профессиональном рейтинговом конкурсе «Сильно сказано!» 2024.

Новости Ростовской области

Конкурс проводится на Дону уже в четвертый раз и зарекомендовал себя как знаковое событие в жизни профессионального сообщества региона, посвященное важному вопросу – защите прав потребителей. Основная цель конкурса — выявление и поощрение наиболее успешных региональных практик в сфере защиты прав потребителей Ростовской области.

В 2024 году традиционно к участию в конкурсе приглашаются представители общественных организаций (приемных) по защите прав потребителей, печатных, теле/радио и интернет СМИ, муниципальных образований.

Заявки на участие принимаются по следующим номинациям:

— «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав потребителей среди общественных организаций, объединений (приемных) по защите прав потребителей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области»;

 — «Лучший печатный, теле- и аудиоматериал, интернет-материал на тему защиты прав потребителей любого жанра среди средств массовой информации Ростовской области: информационных агентств, региональных телеканалов, радиоканалов и Интернет-СМИ»;

— «Лучшая презентация проекта на тему защиты прав потребителей среди муниципальных образований Ростовской области».

Конкурс будет проводиться в несколько этапов, одним из которых станет оценка профессиональным жюри проектов участников конкурса, а также открытое online-голосование на специализированном сайте конкурса https://сильно-сказано.рф/

В нынешнем году прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 30 августа включительно.

Получить ответы на все вопросы, касающиеся участия в конкурсе «Сильно Сказано!» 2024 можно в оргкомитете конкурса по телефону +7(988) 5634240, либо по электронной почте: silnoskazano2020@mail.ru

Также подготовлена простая форма предварительной регистрации: https://forms.gle/FkWPPD3PtptcYkKM8 после заполнения которой, с будущими участниками свяжутся представители Оргкомитета конкурса и подробно ответят на все интересующие вопросы.

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Таганрогская правда
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