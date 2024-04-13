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На Дону стартовал прием заявок от самозанятых на господдержку в области маркетинга

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В центрах «Мой бизнес» Ростовской области вновь запущена программа поддержки по бесплатному продвижению товаров и услуг самозанятых граждан. На выбор предлагается одно из восьми пакетных решений, в том числе изготовление фото- и видеоматериалов, разработка фирменного стиля бренда, изготовление полиграфической продукции, наружной рекламы, создание интернет-визитки, а также рекламного кабинета «Яндекс Директ».

Новости Ростовской области

Господдержка предоставляется при содействии Правительства Ростовской области, министерства экономического развития региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В 2023 году более 2,7 тысячи самозанятых граждан получили различные услуги в центрах «Мой бизнес. Среди наиболее востребованных – микрофинансирование, консультации, обучение и услуги по популяризации деятельности.

Одним из получателей господдержки в прошлом году стала самозанятая из Волгодонска Виктория Гумараева.

После декрета я решила работать на себя и арендовала небольшую площадь в студии африканских косичек. Делаю прически маленьким клиентам – детям от года до семи лет. В центре «Мой бизнес» мне бесплатно помогли с разработкой макетов и печатью листовок и визиток. Этот традиционный вид рекламы в моей сфере деятельности является одним из самых эффективных, – рассказала Виктория.

С изготовлением полиграфических материалов помогли и Виталию Казаряну, который организовал производство корпусной мебели в Таганроге.

В прошлом году мне удалось увеличить число заказов. Листовки с оригинальным дизайном изготовили бесплатно в центре «Мой бизнес». Мне начали звонить сразу после того, как я разместил эту рекламу на стойках магазинов строительных товаров, – поделился предприниматель.

Подать заявку на получение бесплатных услуг можно дистанционно или очно в центрах «Мой бизнес» Ростовской области при регистрации на платформе МСП.РФ.  Подробности по телефону 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru, а также в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/mb_rostov и Telegram https://t.me/mbrostov.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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