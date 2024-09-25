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На Дону стартовал осенний ярмарочный сезон

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В субботу, 28 сентября, большая осенняя ярмарка пройдет в Азове.

Новости Ростовской области

Ярмарка проводится при поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области и донского Минсельхозпрода.

Ярмарочные торги развернутся с 7 до 15 часов по адресу: ул. Привокзальная, 10-б (территория, прилегающая к ТЦ «Перекресток»).

На торговых прилавках будет представлен разнообразный ассортимент местных овощей, фруктов, солений, мясных и рыбных полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий, меда и продуктов пчеловодства, орехов и других товаров. Диапазон цен на социально значимые продукты питания планируется на 10-15% ниже рыночных, сообщает donland.ru.

Садоводам предложат саженцы фруктовых деревьев, ягодных культур, семена цветов и овощей.

В работе ярмарки бесплатно могут принять участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области.

Локальные ярмарки выходного дня пройдут и в других муниципалитетах Дона.

Фото: donland.ru

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Азов продукты сельское хозяйство ярмарка
Таганрогская правда
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