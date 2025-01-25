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На Дону стартовал областной театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена»

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С января по апрель 2025 года зрители увидят более 10 постановок ведущих театров Ростовской области, в том числе двух — из Таганрога. Открыли фестиваль московские хроники «Горе от ума» в постановке Ростовского академического молодежного театра.

Культура

В афише «Мельпомены» — мюзикл «Есенин» и балет «Шахерезада» Ростовского государственного музтеатра, психодрама «Каренины. Лабиринты памяти» Таганрогского театра им. А.П. Чехова, постановка «Уроки дядя Вани» Таганрогского камерного театра, драма «Сказ об атамане Платове» Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской.   

Волгодонский молодежный драматический театр представит спектакль «Тарковский. Запечатленное время», Шахтинский драматический театр — «Дом Бернарды Альбы», а на сцене Ростовского академического театра драмы им. Горького развернется действие «Сестра, подруга и жена». 

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 7 апреля на малой сцене Ростовской драмы, сообщает портал донского правительства.

Традиционными театральными номинациями будут отмечены: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская и женская роль, лучшая мужская и женская роль второго плана, лучшая работа сценографа, лучшее музыкальное оформление спектакля и многие другие. Оценивать работы будут известные деятели театрального искусства Дона.    

Напомним, фестиваль учрежден правлением Ростовского регионального отделения «Союза театральных деятелей РФ» в 1997 году.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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