На Дону составлено 30 протоколов на автомобилистов за сокрытие госномеров

Напомним, с 14 октября 2024 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, предусматривающие отдельную ответственность за сокрытие госномеров транспортных средств.

Какие штрафы и санкции предусмотрены за это, рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Так, при управлении автомобилем с государственными знаками, которые скрыты с помощью специальных устройств, грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет. Помимо лишения прав такие устройства конфискуются.

За езду без номеров или сокрытие их различными материалами (наклейками, технической грязью и т.д.) предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет.

«Что касается ситуаций, когда регистрационный знак закрыт снегом или грязью, то вопрос о привлечении водителя к ответственности будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом сопутствующих погодных и дорожных условий», — уточняется в сообщении.

Сейчас идет наработка административной практики с момента вступления изменений. С 14 октября сотрудниками Госавтоинспекции региона по ч. 2 статьи 12.2 КоАП РФ составлено 30 протоколов.

Отмечается, что доказательством использования тех или иных устройств для сокрытия госномеров может выступать произведенная сотрудником ГАИ видеозапись или фотография, которая приобщается к материалам дела об административном правонарушении.

«Если автомобиль стоит на парковке без номеров или с закрытыми номерами, без нарушения правил парковки, то владелец не будет привлечен к ответственности — законодательство разделяет понятия «управление транспортным средством» и «нахождение транспортного средства на парковке». При этом, если транспортное средство припарковано с нарушением ПДД, водителя привлекут к ответственности за нарушение правил парковки и расположение транспортного средства», — поясняет пресс-служба ведомства.

Фото из архива (Госавтоинспекция Ростовской области)