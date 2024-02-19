На Дону снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом

Большая часть заболевших — дети до 14 лет.

По итогам минувшей недели в Ростовской области наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, на минувшей неделе зарегистрировано 19,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ — снижение составило 11,7 %. При этом доля детей до 14 лет среди всех заболевших составила 48,3 %.

Показатель заболеваемости гриппом снизился по сравнению с предыдущей неделей на 33,6 %. В сообщении говорится, что все заболевшие не привиты против гриппа.

В ведомстве напомнили об основных симптомах гриппа — это жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Обнаружив их у себя, нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо изолироваться от здоровых лиц и немедленно обратиться к врачу.

«Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия», — обратились в Роспотребнадзоре к родителям.

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