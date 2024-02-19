Главная » #Здоровье

На Дону снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Большая часть заболевших — дети до 14 лет.

#Здоровье

По итогам минувшей недели в Ростовской области наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, на минувшей неделе зарегистрировано 19,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ — снижение составило 11,7 %. При этом доля детей до 14 лет среди всех заболевших составила 48,3 %.

Показатель заболеваемости гриппом снизился по сравнению с предыдущей неделей на 33,6 %. В сообщении говорится, что все заболевшие не привиты против гриппа.

В ведомстве напомнили об основных симптомах гриппа — это жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Обнаружив их у себя, нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо изолироваться от здоровых лиц и немедленно обратиться к врачу.

«Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия», — обратились в Роспотребнадзоре к родителям.

Фото: Изображение от Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#здоровье #новости #ОРВИ #Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика