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На Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти семьи из трех человек

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Тела трех человек были обнаружены 6 июля в квартире, расположенной в Ростове по  пер. Суздальскому.

Новости Ростовской области

Погибшими оказались супружеская пара  63 и 65 лет, а также их 40-летний сын. 

После осмотра места происшествия было установлено, что дверь квартиры заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения нет.

«В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, указывающих на  насильственный  характер  лишения жизни, не обнаружено», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

Для установления причин гибели людей назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Фото: Следком по РО

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Таганрогская правда

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