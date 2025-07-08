На Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти семьи из трех человек

Тела трех человек были обнаружены 6 июля в квартире, расположенной в Ростове по пер. Суздальскому.

Погибшими оказались супружеская пара 63 и 65 лет, а также их 40-летний сын.

После осмотра места происшествия было установлено, что дверь квартиры заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения нет.

«В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, указывающих на насильственный характер лишения жизни, не обнаружено», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

Для установления причин гибели людей назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Фото: Следком по РО