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На Дону СК возбудил уголовное дело после отравления детей в садике

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления малышей в детском саду Волгодонска, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что в детском учреждении была выявлена кишечная инфекция, а родителей не поставили в известность о произошедшем. После проведенной проверки следователи возбудили  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что донские врачи спасли жизнь новорожденной девочке.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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