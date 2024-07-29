В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления малышей в детском саду Волгодонска, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В сети Интернет было опубликовано сообщение о том, что в детском учреждении была выявлена кишечная инфекция, а родителей не поставили в известность о произошедшем. После проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

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Фото rostov.sledcom.ru