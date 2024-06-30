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На Дону ситуацию с топливом контролирует региональный штаб

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В Ростовской области создан региональный штаб, который будет контролировать вопросы, связанные с обеспечением  донского региона нефтепродуктами.

Новости Ростовской области

В состав штаба вошли представители министерства промышленности и энергетики, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства и продовольствия, департамента потребительского рынка, а также Региональной службы по тарифам. На днях состоялось первое заседание под председательством заместителя губернатора Игоря Сорокина. Он отметил, что сейчас  ситуация с топливообеспечением потребителей региона стабильна.

«На нефтебазах создан достаточный запас топлива. АЗС работают в штатном режиме и поставки на них осуществляются регулярно», — подчеркнул замглавы региона.

Напомним, что в минувшем году в Ростовской области был отмечен значительный рост цен на топливо и отсутствие его отдельных марок на автозаправочных станциях. Ситуацию стабилизировали благодаря мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях.

Фото donland.ru

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новости Ростовская область топливо
Таганрогская правда
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