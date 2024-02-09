На Дону штормовое предупреждение продлили до 11 февраля

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, гололедно-изморозевое отложение, предупреждает ГУ МЧС по региону.

Быть предельно осторожными призывают пешеходов и автомобилистов – возможны обрывы проводов из-за наледи, обрушение деревьев и незакрепленных конструкций.

Водителям рекомендуют 10 и 11 февраля отказаться от поездок по М-4 «Дон» — ожидаются обильные осадки, сильный туман, ухудшение видимости на дорогах.

Если избежать поездки невозможно, нужно быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершайте резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость. А также следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло, — предупреждает ГК «Автодор».

Фото Михаила Таранцова