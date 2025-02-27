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На Дону школьники, поступающие на дефицитные специальности, будут сдавать два экзамена

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Изменения в системе ОГЭ касаются выпускников девятых классов, которые решат продолжить обучение в ссузах и выберут дефицитную рабочую специальность.

#Образование

Вопрос участия Ростовской области в пилотном проекте по особому порядку приема в организации СПО в 2025 году обсудили 27 февраля на совещании под председательством вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко. Мероприятие проходило в режиме ВКС. В нем приняли участие руководители школ, колледжей и техникумов, представители донских предприятий.

«Минобразования Ростовской области приступило к формированию нормативно-правовых документов: постановления о реализации проекта, порядка приема в общеобразовательные организации и организации СПО. Создана рабочая группа по реализации «пилота», — сообщает портал правительства Дона.

Отметим, что выпускники девятых классов 2025 года будут сдавать четыре предмета ОГЭ (два обязательных и два по выбору). С выбором предметов школьники должны определиться к 1 марта. Ребята, которые успешно выдержат испытания, поступят в 10-й класс на общих основаниях либо в учреждения СПО по конкурсу аттестатов.    

Для поступления в колледжи по пилотному проекту достаточно сдать ОГЭ по двум обязательным предметам.

«Участники пилотного проекта поступают в учреждения СПО на востребованные в регионе направления, которые определены по результатам сформированной Минтрудом России кадровой потребности. Перечень таких профессий и колледжей-участников пилотного проекта будет доведен до выпускников до начала экзаменационного периода», – пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Объем контрольных цифр приема в учреждения СПО на 2025 год на Дону составляет 22 962 места, из них по приоритетным отраслям — 19 714. Прием по данным направлениям планируется нарастить. 

«Самые дефицитные профессии для региона — в отрасли машиностроения — это станочник, сварщик, контролер качества и слесарь. Квота приема 2025 года по этим профессиям составляет 1485 человек. Мы намерены увеличить контрольные цифры приема на 200 мест. Таким образом, в рамках «пилота» по этому направлению в новом учебном году мы примем 1685 ребят», — уточнила министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что главная цель — не потерять ни одного выпускника. Каждой школе назначат куратора, который поможет ученикам выбрать правильный путь: продолжить обучение в школе или освоить востребованную рабочую профессию. Для девятиклассников и их родителей будет запущена «горячая линия», где они смогут получить ответы на все интересующие вопросы.

Напомним, 12 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий изменения в процедуре сдачи ОГЭ. Пилотный проект пройдет в пяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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