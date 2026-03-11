На Дону шестеро преступников использовали аптеки для сбыта сильнодействующих веществ, изъято 35 кг

В Ростовской области полиция пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом сильнодействующих веществ через аптеки. Изъято около 35 килограммов препаратов, задержаны шестеро подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, группа сбывала запрещенные вещества через две подконтрольные аптеки в Ростове. В противоправную схему были вовлечены как руководители, так и рядовые сотрудники этих фармацевтических организаций. В ходе обысков в аптечных пунктах и по месту жительства фигурантов обнаружены значительные партии лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие компоненты, на которые отсутствовала необходимая разрешительная документация. Дополнительно у одного из участников группы изъято около 200 рецептурных бланков с печатями медицинских учреждений, а у другого – крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Всем шестерым фигурантам уже предъявлены обвинения, а суд избрал в отношении них меры пресечения, включая заключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Фото и видео ГУ МВД по РО