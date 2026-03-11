Главная » Новости Ростовской области

На Дону шестеро преступников использовали аптеки для сбыта сильнодействующих веществ, изъято 35 кг

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В Ростовской области полиция пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом сильнодействующих веществ через аптеки. Изъято около 35 килограммов препаратов, задержаны шестеро подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

По данным правоохранительных органов, группа сбывала запрещенные вещества через две подконтрольные аптеки в Ростове. В противоправную схему были вовлечены как руководители, так и рядовые сотрудники этих фармацевтических организаций. В ходе обысков в аптечных пунктах и по месту жительства фигурантов обнаружены значительные партии лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие компоненты, на которые отсутствовала необходимая разрешительная документация. Дополнительно у одного из участников группы изъято около 200 рецептурных бланков с печатями медицинских учреждений, а у другого – крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Всем шестерым фигурантам уже предъявлены обвинения, а суд избрал в отношении них меры пресечения, включая заключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что наркокурьер с килограммом мефедрона задержан полицейскими в Ростовской области.

Фото и видео ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

аптеки наркотики новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru