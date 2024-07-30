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На Дону шесть кандидатов претендуют на депутатский мандат в российском парламенте

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В Ростовской области завершилась регистрация кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Российской Федерации по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Новости Ростовской области

Как отметил эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), заместитель Председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин, «отказов не было, ход регистрации постоянно отслеживал Штаб общественного наблюдения». 

Интересно, что первыми «бросились в бой» представители молодых и непарламентских партий.

Ранее Облизбиркомом были зарегистрированы Максим Федоров (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ), Александр Ефимов (ЯБЛОКО) и Дмитрий Величко (НОВЫЕ ЛЮДИ).

Сегодня принято решение по политическим «тяжеловесам». Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР) и Виктория Абрамченко (ЕДИНАЯ РОССИЯ) также зарегистрированы в качестве кандидатов.

Соответствующее постановление приняты сегодня, 29 июля, на 85-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области.

Таким образом, на депутатский мандат в российском парламенте от Ростовской области претендуют шесть кандидатов от парламентских и непарламентских партий, что показывает высокий интерес к выборам и достойный уровень конкуренции.

Кроме шести партий, выставивших кандидатов на довыборы в Госдуму, Александр Нечушкин отметил активность самовыдвиженцев и еще две партии, заявившихся на муниципальные выборы. Это Коммунисты России и Гражданская инициатива.

Всего о своем выдвижении на муниципальные выборы в Ростовской области уведомили ТИКи 232 кандидата. Из них 78 выдвинуты партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 54 – партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 34 кандидата выдвинуты партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ» и 15 – КПРФ.

ЛДПР на местных выборах выдвинула 10 кандидатов, политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» — двух, партии «ЯБЛОКО» и «Гражданская инициатива» — по одному. В порядке самовыдвижения в муниципальных выборах приняли решение участвовать 37 кандидатов.

На сегодняшний день территориальными избирательными комиссиями зарегистрированы 26 кандидатов: 23 – от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и три самовыдвиженца.

Самые активные компании ожидаются в Азове, Батайске и Таганроге, где пройдут основные выборы депутатов городских Дум. Кроме того, в Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Всего в сентябре предстоит избрать 87 депутатов местного уровня.

Оксана Ермыкина

Иллюстрация «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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