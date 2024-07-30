В Ростовской области завершилась регистрация кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Российской Федерации по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Как отметил эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), заместитель Председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин, «отказов не было, ход регистрации постоянно отслеживал Штаб общественного наблюдения».

Интересно, что первыми «бросились в бой» представители молодых и непарламентских партий.

Ранее Облизбиркомом были зарегистрированы Максим Федоров (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ), Александр Ефимов (ЯБЛОКО) и Дмитрий Величко (НОВЫЕ ЛЮДИ).

Сегодня принято решение по политическим «тяжеловесам». Наталья Оськина (КПРФ), Роман Климов (ЛДПР) и Виктория Абрамченко (ЕДИНАЯ РОССИЯ) также зарегистрированы в качестве кандидатов.

Соответствующее постановление приняты сегодня, 29 июля, на 85-м заседании Избирательной комиссии Ростовской области.

Таким образом, на депутатский мандат в российском парламенте от Ростовской области претендуют шесть кандидатов от парламентских и непарламентских партий, что показывает высокий интерес к выборам и достойный уровень конкуренции.

Кроме шести партий, выставивших кандидатов на довыборы в Госдуму, Александр Нечушкин отметил активность самовыдвиженцев и еще две партии, заявившихся на муниципальные выборы. Это Коммунисты России и Гражданская инициатива.

Всего о своем выдвижении на муниципальные выборы в Ростовской области уведомили ТИКи 232 кандидата. Из них 78 выдвинуты партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 54 – партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 34 кандидата выдвинуты партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ» и 15 – КПРФ.

ЛДПР на местных выборах выдвинула 10 кандидатов, политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» — двух, партии «ЯБЛОКО» и «Гражданская инициатива» — по одному. В порядке самовыдвижения в муниципальных выборах приняли решение участвовать 37 кандидатов.

На сегодняшний день территориальными избирательными комиссиями зарегистрированы 26 кандидатов: 23 – от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и три самовыдвиженца.

Самые активные компании ожидаются в Азове, Батайске и Таганроге, где пройдут основные выборы депутатов городских Дум. Кроме того, в Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Всего в сентябре предстоит избрать 87 депутатов местного уровня.

Оксана Ермыкина

Иллюстрация «Таганрогской правды»