На Дону с начала года зафиксировано 4 случая ботулизма

Роспотребнадзор напоминает жителям региона о мерах по недопущению этого опасного заболевания.

С начала 2024 года в Ростовской области четверо человек заболели ботулизмом. Случаи зарегистрировано специалистами Роспотребнадзора в Ростове-на-Дону, Шахтах, Азовском и Сальском районах.

Причиной ботулизма стало употребление в пищу консервированных овощей и грибов домашнего приготовления, сообщает ведомство. В этой связи санврачи напоминают жителям региона об опасности употребления в пищу продуктов домашнего консервирования в герметически закрытых банках, а также продукты домашнего копчения, приобретенные на рынке и у случайных лиц. Нельзя самим консервировать продукты с признаками порчи и гнили, нарушать технологию приготовления, употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. При появлении признаков недомогания после употребления консервированной продукции нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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